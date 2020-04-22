Фахівці ЦОКів "Івано-Франківськгазу" опрацювали 45 тис. звернень

Ілюстративне фото (УНІАН)

Левова частка звернень - це звірка стану особового рахунку

Центри обслуговування клієнтів "Івано-Франківськгазу" зачинились для відвідувачів, але не припинили роботу. Під час карантину фахівці ЦОКів надали 45 тис. консультацій телефоном. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що наразі фахівці Центрів обслуговування в умовах карантину працюють дома. Для цього працівників ЦОКів було забезпечено необхідною гарнітурою. За словами прес-служби, клієнти можуть отримати відповідь на будь-яке питання, зателефонувавши до контакт-центру. Левова частка звернень - 95%, це звірка стану особового рахунку.

"Клієнти, які раніше замовили виготовлення документів, зможуть скористатися послугою On duty. Чергові менеджери ЦОКів зв’язуються з такими клієнтами та в обумовлений час видають документи, як тільки вони готові", - розповідає начальник клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

У прес-службі зазначили, що всі газові питання можна вирішити онлайн. "Для цього працюють сервіси: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот "7104ua" у Viber, мобільний додаток 104Mobile та ін. Окрім того, з метою спрощеного доступу до онлайн-сервісів, було екстрено розроблено експрес-реєстрацію для особистого кабінету. Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр за номером 067 65 65 104", - йдеться у повідомленні.