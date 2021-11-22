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Специалисты "Ровногаза" установили более 70 ШГРП производства RGC Production

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Ровно, Понедельник 22 ноября 2021 14:28
Специалисты "Ровногаза" установили более 70 ШГРП производства RGC Production Фото: шкафной газорегуляторный пункт (пресс-служба "Ровногаза")
Автор: Мария Тарарыева

В этом году АО "Ровногаз" заменил 71 устаревший шкафный газорегуляторный пункт. Вместо них в Ровенской области работает новое современное оборудование производства Львовского завода RGC Production.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"Шкафные газорегуляторные пункты предназначены для снижения высокого или среднего давления газа и поддержания его на соответствующем уровне. Поэтому в случае падения давления или аварийной ситуации новое оборудование автоматически отключит подачу голубого топлива", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, специальные фильтры очищают газ от мелкодисперсных частиц и он поступает в дом чистым.

"Плановые замены ШГРП входят в комплекс мероприятий по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании, - отмечает технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук. - Установленное оборудование позволит уменьшить потери газа и соответственно расходы на содержание газораспределительной системы. Оно будет служить для поддержания стабильного давления газа в сетях. Это нужно для того, чтобы потребители могли безопасно пользоваться природным топливом 24 часа 7 дней в неделю".

В компании отметили, что до конца 2021 года "Ровногаз" планирует установить еще пять ШГРП.

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