Специалисты "Ровногаза" установили более 70 ШГРП производства RGC Production

В этом году АО "Ровногаз" заменил 71 устаревший шкафный газорегуляторный пункт. Вместо них в Ровенской области работает новое современное оборудование производства Львовского завода RGC Production.

"Шкафные газорегуляторные пункты предназначены для снижения высокого или среднего давления газа и поддержания его на соответствующем уровне. Поэтому в случае падения давления или аварийной ситуации новое оборудование автоматически отключит подачу голубого топлива", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, специальные фильтры очищают газ от мелкодисперсных частиц и он поступает в дом чистым.

"Плановые замены ШГРП входят в комплекс мероприятий по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании, - отмечает технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук. - Установленное оборудование позволит уменьшить потери газа и соответственно расходы на содержание газораспределительной системы. Оно будет служить для поддержания стабильного давления газа в сетях. Это нужно для того, чтобы потребители могли безопасно пользоваться природным топливом 24 часа 7 дней в неделю".

В компании отметили, что до конца 2021 года "Ровногаз" планирует установить еще пять ШГРП.