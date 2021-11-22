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Фахівці "Рівнегазу" встановили понад 70 ШГРП виробництва RGC Production

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Рівне, Понеділок 22 листопада 2021 14:28
Фахівці "Рівнегазу" встановили понад 70 ШГРП виробництва RGC Production Фото: шафовий газорегуляторний пункт (прес-служба "Рівнегазу")
Автор: Марія Тарариєва

Цього року АТ "Рівнегаз" замінив 71 застарілий шафовий газорегуляторний пункт. Замість них у Рівненській області працює нове сучасне обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Шафові газорегуляторні пункти призначені для зниження високого або середнього тиску газу та підтримки його на відповідному рівні. Тож у разі падіння тиску чи аварійної ситуації нове обладнання автоматично відключить подачу блакитного палива", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, спеціальні фільтри очищають газ від дрібнодисперсних часток і він надходить у оселю чистим.

"Планові заміни ШГРП входять до комплексу заходів з модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії, - зазначає технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук. - Встановлене обладнання дасть змогу зменшити втрати газу і відповідно витрати на утримання газорозподільної системи. Воно служитиме для підтримки стабільного тиску газу в мережах. Це потрібно для того, щоб споживачі могли безпечно користуватися природним паливом 24 години 7 днів на тиждень".

У компанії зазначили, що до кінця 2021 року "Рівнегаз" планує встановити ще п’ять ШГРП.

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Рівне Газ
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