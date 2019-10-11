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Фахівці перевірили КПВВ "Станиця Луганська" після повідомлень про замінування

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 16:35
Фахівці перевірили КПВВ "Станиця Луганська" після повідомлень про замінування
Фото: КПВВ "Станиця Луганська (dpsu.gov.ua)

Повідомлення про замінування виявилися неправдивими

У п'ятницю, 11 жовтня, фахівці перевірили територію контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" після повідомлень про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Так, за повідомленням співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вибухонебезпечних предметів біля території контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" не знайдено. О 15:30 год. пропускні операції через КПВВ були відновлені.

Нагадаємо, в 12:00 від підрозділів ДСНС надійшла інформація про те, що неактивна автозаправка поблизу КПВВ "Станиця Луганська" замінована. Через це роботу КПВВ призупинили та почали евакуацію людей.

Крім цього, в поліцію надійшло повідомлення про замінування автостанції, стадіону та приміщення Державної адміністрації. На даний момент фахівці перевіряють ці будівлі.

Раніше РБК-Україна писало, що 4 жовтня в Станиці Луганській був введений в експлуатацію тимчасовий обхідний міст, який дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення. Він буде працювати під час ремонтних робіт зруйнованої частини основного мосту.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок перетину КПВВ на Донбасі. Нові вимоги наберуть чинності з 29 жовтня.

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