Специалисты Клиентского пространства в Днепре предоставили более 88 тысяч консультаций

С начала года менеджеры 104.ua Клиентского пространства в Днепре обработали 88,2 тысяч обращений. Большенство из них касалось проверки состояния лицевых счетов и проведения реконструкции систем газоснабжения.

В компании отметили, что 104.ua Клиентское пространство – это универсальная точка взаимодействия жителей Днепра и Днепровского района со специалистами АО "Днепрогаз". Персональные менеджеры 104.ua предоставляют комплексные консультации потребителям о порядке выполнения реконструкции и присоединения к газовым сетям, заключении договоров на распределение газа, осуществлении перерасчетов за услуги по газоснабжению, подбору и установке газового оборудования.

"Клиенты обращаются к нам за услугой замены газовых приборов и реконструкцией действующей системы газоснабжения. С начала года специалистами 104.ua проработано почти 1000 заявлений по указанным вопросам, – рассказывает менеджер по региональному развитию ООО "104.ua" Юлия Пивень. – Кроме того, 350 клиентов воспользовались преимуществами комплексной услуги газификации под ключ".

В пресс-службе подчеркнули, что выполнять любые работы на газовых сетях должны исключительно специалисты с соответствующими лицензиями и разрешениями, ведь самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом и взрывоопасно.

"Чтобы газовые приборы использовались максимально эффективно и экономно, следует учитывать индивидуальные характеристики каждого домовладения и потребности потребителей. Получить профессиональную консультацию по установке и замене газового оборудования, подключению и восстановлению газоснабжения, проведению технического обслуживания газопроводов клиенты могут у персонального менеджера, обратившись в 104.ua Клиентскоке пространство по адресу: ул. Паторжинского, 24", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что передать показания счетчика, проверить собственный лицевой счет и осуществить оплату за услуги распределения природного газа клиенты АО "Днепрогаз" могут самостоятельно с помощью обновленного мобильного приложения 104.ua, а также чат-ботов 7104ua в Viber и ua7104_bot в Telegram, или позвонив в Контакт-центр АО "Днепрогаз" по номерам 056-78-78-104 или 067-62-63-104.