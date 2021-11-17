Фахівці Клієнтського простору в Дніпрі надали понад 88 тисяч консультацій

З початку року менеджери 104.ua Клієнтського простору в Дніпрі обробили 88,2 тисяч звернень. Більшість з них стосувалася перевірки стану особових рахунків та проведення реконструкції систем газопостачання.

У компанії відзначили, що 104.ua Клієнтський простір - це універсальна точка взаємодії мешканців Дніпра та Дніпровського району з фахівцями АТ "Дніпрогаз". Персональні менеджери 104.ua надають комплексні консультації споживачам щодо порядку виконання реконструкції та приєднання до газових мереж, укладання договорів на розподіл газу, здійснення перерахунків за послуги з газопостачання, підбору та встановлення газового обладнання.

"Клієнти звертаються до нас за послугою заміни газових приладів і реконструкцією діючої системи газопостачання. З початку року фахівцями 104.ua опрацьовано майже 1000 заяв із зазначених питань – - розповідає менеджер з регіонального розвитку ТОВ "104.ua" Юлія Півень. - Крім того, 350 клієнтів скористалися перевагами комплексної послуги газифікації під ключ".

У прес-службі підкреслили, що виконувати будь-які роботи на газових мережах повинні виключно фахівці з відповідними ліцензіями та дозволами, адже самовільне втручання в систему газопостачання заборонено законом і вибухонебезпечно.

"Щоб газові прилади використовувалися максимально ефективно і економно, слід враховувати індивідуальні характеристики кожного домоволодіння і потреби споживачів. Отримати професійну консультацію щодо встановлення та заміни газового обладнання, підключення та відновлення газопостачання, проведення технічного обслуговування газопроводів клієнти можуть у персонального менеджера, звернувшись до 104.ua Клієнтського простору за адресою: вул. Паторжинського, 24", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що передати показники лічильника, перевірити власний особовий рахунок та здійснити оплату за послуги розподілу природного газу клієнти АТ "Дніпрогаз" можуть самостійно за допомогою оновленого мобільного додатку 104.ua, а також чат-ботів 7104ua у Viber та ua7104_bot у Telegram, або зателефонувавши до Контакт-центру АТ "Дніпрогаз" за номерами 056-78-78-104 або 067-62-63-104.