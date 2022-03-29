UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком

Фото: массированную кибератаку на Укртелеком нейтрализовали 28 марта (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Специалисты Госспецсвязи отразили массированную кибератаку на Укртелеком 28 марта. Продолжается возобновление предоставления услуг клиентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Госспецсвязи отметили, что 28 марта на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Для сохранения сетевой базы и продолжения предоставления сервисов Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям и пользователям критической инфраструктуры временно был ограничен доступ к услугам частным лицам и бизнес-клиентам.

"Сейчас массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Продолжается возобновление предоставления услуг", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Напомним, ранее Госспецсвязь нейтрализовала кибератаки на медиа Украины.

Отметим, США готовятся к возможным российским кибератакам на важнейшую инфраструктуру страны.

Война России против Украины идет 33-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
УкртелекомГосспецсвязиКибератакаВойна России против Украины