США готовятся к вероятным хакерским атакам со стороны России
Правительство США готовится к возможным российским кибератакам на важнейшую инфраструктуру. Также в стране принимаются меры по противодействию распространения дезинформации о последствиях разного рода инцидентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Все предприятия, все владельцы и операторы критической инфраструктуры должны исходить из того, что подрывная киберактивность — это то, к чему постоянно готовятся русские", — сказала Джен Истерли, директор Управления кибербезопасности США.
Администрация Байдена в течение нескольких месяцев регулярно указывает на то, что Москва может отреагировать на санкции США в связи с вторжением России в Украину кибератаками на инфраструктуру США.
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