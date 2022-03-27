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США готовятся к вероятным хакерским атакам со стороны России

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Вашингтон, Воскресенье 27 марта 2022 07:10
США готовятся к вероятным хакерским атакам со стороны России Кибератака (Фото: novoeizdanie.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство США готовится к возможным российским кибератакам на важнейшую инфраструктуру. Также в стране принимаются меры по противодействию распространения дезинформации о последствиях разного рода инцидентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Все предприятия, все владельцы и операторы критической инфраструктуры должны исходить из того, что подрывная киберактивность — это то, к чему постоянно готовятся русские", — сказала Джен Истерли, директор Управления кибербезопасности США.

Администрация Байдена в течение нескольких месяцев регулярно указывает на то, что Москва может отреагировать на санкции США в связи с вторжением России в Украину кибератаками на инфраструктуру США.

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