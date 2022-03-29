Фахівці Держспецзв'язку нейтралізували масовану кібератаку на Укртелеком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Зараз масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Триває відновлення надання послуг", - заявив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

У Держспецзв'язку зазначили, що 28 березня на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака. Для збереження мережевої бази та продовження надання сервісів Збройним силам України, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури тимчасово був обмежений доступ до послуг приватним особам та бізнес-клієнтам.

Нагадаємо, раніше Держспецзв'язок нейтралізувала кібератаки на медіа України.

Відзначити, США готуються до можливих російських кібератак на найважливішу інфраструктуру країни.

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