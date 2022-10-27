Спеціалісти із Латвії навчать українські ексгумаційні команди мінній безпеці

Ексгумаційні команди Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України будуть навчатись у латвійських фахівців мінній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.

В міністерстві зазначають, що їхні спеціалісті долучаються до ексгумаційних робіт на деокупованих територіях, проте роботу їм значно ускладнює висока мінна забрудненість локацій. Допомогти з вирішенням проблеми викликалась компанія із Латвії Legenda.TNT, яка навчить пошуковців міністерства правилам мінної безпеки.

"Міжнародні партнери навчатимуть учасників команд оминати вибухонебезпечні предмети та безпечно проводити роботи на ділянках із високою забрудненістю вибухонебезпечними предметами", - заявили в міністерстві.

Крім цього, партнери забезпечать групи з розшуку технічними засобами та засобами особистого захисту: металошукачами, міношукачами, магнітометрами, бронежилетами, захисними костюмами, комплектами дистанційного розмінування та іншим необхідним обладнанням.