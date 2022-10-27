Специалисты из Латвии научат украинские эксгумационные команды минной безопасности

Эксгумационные команды Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины будут учиться у латвийских специалистов минной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.

В министерстве отмечают, что их специалисты приобщаются к эксгумационным работам на деоккупированных территориях, однако работу значительно усложняет высокая минная загрязненность локаций. Помочь с решением проблемы вызвалась компания из Латвии Legenda.TNT, которая научит поисковиков министерства правилам минной безопасности.

"Международные партнеры будут учить участников команд обходить взрывоопасные предметы и безопасно проводить работы на участках с высокой загрязненностью взрывоопасными предметами", - заявили в министерстве.

Кроме того, партнеры обеспечат группы по розыску техническими средствами и средствами личной защиты: металлоискателями, миноискателями, магнитометрами, бронежилетами, защитными костюмами, комплектами дистанционного разминирования и другим необходимым оборудованием.