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Спеціалісти із Латвії навчать українські ексгумаційні команди мінній безпеці

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 19:56
Спеціалісти із Латвії навчать українські ексгумаційні команди мінній безпеці Фото: латвійські спеціалісти навчать українських пошуковців мінній безпеці (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Антон Малиновський

Ексгумаційні команди Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України будуть навчатись у латвійських фахівців мінній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.

В міністерстві зазначають, що їхні спеціалісті долучаються до ексгумаційних робіт на деокупованих територіях, проте роботу їм значно ускладнює висока мінна забрудненість локацій. Допомогти з вирішенням проблеми викликалась компанія із Латвії Legenda.TNT, яка навчить пошуковців міністерства правилам мінної безпеки.

"Міжнародні партнери навчатимуть учасників команд оминати вибухонебезпечні предмети та безпечно проводити роботи на ділянках із високою забрудненістю вибухонебезпечними предметами", - заявили в міністерстві.

Крім цього, партнери забезпечать групи з розшуку технічними засобами та засобами особистого захисту: металошукачами, міношукачами, магнітометрами, бронежилетами, захисними костюмами, комплектами дистанційного розмінування та іншим необхідним обладнанням.

У середу, 26 жовтня, правоохоронці розпочали ексгумацію масового поховання українських військових у Харківській області. Там окупанти не зробили жодної позначки, проте вже на Великдень місцеві жителі самостійно поставили хрести та доглядали за могилою як могли.

А 21 жовтня, в Харківській області ексгумували тіла трьох осіб, серед яких була знайдена загибла 10-річна дівчинка

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