Специалисты из Латвии научат украинские эксгумационные команды минной безопасности
Эксгумационные команды Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины будут учиться у латвийских специалистов минной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.
В министерстве отмечают, что их специалисты приобщаются к эксгумационным работам на деоккупированных территориях, однако работу значительно усложняет высокая минная загрязненность локаций. Помочь с решением проблемы вызвалась компания из Латвии Legenda.TNT, которая научит поисковиков министерства правилам минной безопасности.
"Международные партнеры будут учить участников команд обходить взрывоопасные предметы и безопасно проводить работы на участках с высокой загрязненностью взрывоопасными предметами", - заявили в министерстве.
Кроме того, партнеры обеспечат группы по розыску техническими средствами и средствами личной защиты: металлоискателями, миноискателями, магнитометрами, бронежилетами, защитными костюмами, комплектами дистанционного разминирования и другим необходимым оборудованием.
В среду, 26 октября, правоохранители приступили к эксгумации массового захоронения украинских военных в Харьковской области. Там оккупанты не сделали никакой отметки, однако уже на Пасху местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой как могли.
А 21 октября в Харьковской области эксгумировали тела трех человек, среди которых была найдена погибшая 10-летняя девочка.