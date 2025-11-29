UA

Специ ГУР зламали мережі спецзв'язку РФ вздовж фронту з Україною та в Африці

Фото: розвідка ухвалила рішення про оприлюднення геолокації терміналів та знищення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Воєнна розвідка України продовжує успішно викривати плани РФ на всіх континентах земної кулі. Зокрема, специ ГУР зламали мережі терміналів спецзв'язку РФ, які знаходяться вздовж фронту з Україною і навіть в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram ГУР МО України.

У розвідці наголосили, що в умовах високотехнологічної війни особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів РФ.

"Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов - знищити вороже керівництво", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, підрозділи ГУР, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними засобами, змогли викрити "мережі терміналів спеціального захищеного зв'язку" армії РФ "вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті".

"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення", - додали у розвідці.

 

 

