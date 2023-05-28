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Спершу згадав прем'єра. Президент Грузії звинуватила голову Міноборони у порушенні протоколу

Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе у порушенні протоколу. Так глава держави відреагувала на витівку чиновника на заході з нагоди відзначення Дня незалежності, коли той спершу згадав прем'єр-міністра, а вже після цього - верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sova.

Йдеться про вітання присутніх на святкуванні 26 травня у Тбілісі на площі Свободи, під час якого голова Міноборони виступав з урочистою промовою

Як після цього зазначила президент на Форумі діаспори, дії міністра вона розцінила не як образу, проте як неповагу до протоколу.

"Так не можна в жодній країні. Це скрізь викликає подив. І я скажу ще дещо: протокол - це не лише охорона держави всередині та налагодження наших відносин", - заявила Зурабішвілі.

Глава держави додала, що "у кожного має бути своє місце", незалежно від різниці у думках.

Даючи оцінку інциденту на Дні незалежності, президент наголосила, що протокол, порушений міністром, є опорою держави.

За словами Зурабішвілі, вона кілька років намагалася створити єдиний протокольний статут, встановивши координацію між різними міністерствами та структурами, включаючи Патріархію, щоб "раз і назавжди впорядкувати протокольну книгу Грузії".

Водночас вона зізналася, що зазнала невдачі у цій ініціативі, оскільки "у кожного є свої маленькі приватні амбіції".

Конфлікти президента та уряду в Грузії

Варто зазначити, що в Грузії президент Саломе Зурабішвілі неодноразово критикував уряд своєї країни. Серед останніх прикладів можна назвати її підтримку протестувальників проти закону про іноагентів, а також критикувала уряд за підтримку поновлення авіарейсів із РФ, і після цієї позиції уряди Грузії в ЄС засумнівалися в європейському курсі країни.

Незабаром після цього уряд не погодив візит президента Грузії до Брюсселя, що деякі аналітики розцінили як "помсту" за підтримку Зурабішвілі протестів.

Нагадаємо також, що президент Грузії закликає запровадити візи для громадян РФ.

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Грузія