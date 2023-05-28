Сначала упомянул премьера. Президент Грузии обвинила главу Минобороны в нарушении протокола

Речь идет о приветствии собравшихся на праздновании 26 мая в Тбилиси на площади Свободы, во время которого глава Минобороны выступал с торжественной речью

Как после этого отметила президент на Форуме диаспоры, действия министра она расценила не как обиду, но как неуважение к протоколу.

"Так нельзя ни в одной стране. Это везде вызывает удивление. И я скажу еще кое-что: протокол - это не только охрана государства внутри и налаживание наших отношений", - заявила Зурабишвили

Глава государства добавила, что "у каждого должно быть свое место", вне зависимости от разницы во мнениях.

Давая оценку инциденту на Дне независимости, президент подчеркнула, что протокол, нарушенный министром, представляет собой опору государства.

По словам Зурабишвили, она несколько лет пыталась создать единый протокольный устав, установив координацию между разными министерствами и структурами, включая Патриархию, чтобы "раз и навсегда упорядочить протокольную книгу Грузии".

В то же время она призналась, что потерпела неудачу в данной инициативе, поскольку "у каждого есть свои маленькие частные амбиции".

Конфликты президента и правительства в Грузии

Стоит отметить, что в Грузии президент Саломе Зурабишвили неоднократно критиковала правительство своей страны. Среди последних примеров можно назвать ее поддержку протестующих против закона об иноагентах, а также критиковала правительство за поддержку возобновления авиарейсов из РФ, и после данной позиции правительства Грузии в ЕС усомнились в европейском курсе страны.

Вскоре после этого правительство не согласовало визит президента Грузии в Брюссель, что некоторые аналитики расценили как "месть" за поддержку Зурабишвили протестов.

Напомним также, что президент Грузии призывает ввести визы для граждан РФ.