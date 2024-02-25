Спершу ракетами, потім "Шахедами": Гуменюк розповіла про нічну атаку на південь країни

"На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з Чорного моря знищити нашу ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і по напрямку і по часу", - зазначила Гуменюк.

Спочатку атака відбувалася у напрямку Миколаївської області, наступна була спрямована на центральні регіони з переходом на західні. Першу та другу хвилі сили протиповітряної оборони Півдня відпрацювали результативно.

Крім того, керівниця пресцентру ОК "Південь" відзвітувала: