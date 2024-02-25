Сначала ракетами, потом "Шахедами": Гуменюк рассказала о ночной атаке на юг страны

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению и по времени", – отметила Гуменюк.

Сначала атака проходила в направлении Николаевской области, следующая атака была направлена на центральные регионы с переходом на восточные. Первую и вторую волны силы противовоздушной обороны Юга отработали результативно.

Кроме того, руководитель прессцентра ОК "Південь" отчиталась:

1 дрон был уничтожен над Херсонской областью;

2 дроны - над Кировоградской;

3 дрона – над Николаевской.