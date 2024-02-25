RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сначала ракетами, потом "Шахедами": Гуменюк рассказала о ночной атаке на юг страны

Фото: глава координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Российские войска атаковали Украину в две волны сегодня ночью, 25 февраля. Сначала фиксировались запуски ракет, впоследствии – "Шахедов".

Об этом сообщила начальник координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению и по времени", – отметила Гуменюк.

Сначала атака проходила в направлении Николаевской области, следующая атака была направлена на центральные регионы с переходом на восточные. Первую и вторую волны силы противовоздушной обороны Юга отработали результативно.

Кроме того, руководитель прессцентра ОК "Південь" отчиталась:

1 дрон был уничтожен над Херсонской областью;
2 дроны - над Кировоградской;
3 дрона – над Николаевской.

Напомним, Минобороны РФ заявило об "сбитии" беспилотников ночью, 25 февраля. Они сообщили, что дроны летели над Белгородской областью и акваторией Черного моря. По словам Министерства, в атаке принимали участие якобы украинские дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРакетыДрони