Спереду чи ззаду: яке розташування мотора в авто краще

Місце розташування двигуна в автомобілі – аспект важливий в першу чергу для виробника. Але і на деякі споживацькі якості воно теж впливає, включаючи керованість та практичність. Розглянемо основні переваги та недоліки переднього та заднього розміщення мотора.

Місце для мотора

Розглядати компонування авто з точки зору розміщення мотора можна тільки у парі з типом приводу. По-перше, задньомоторний автомобіль може бути тільки задньоприводним, по-друге, передньомоторний може мати і передній, і задній, і повний привод. При тому тип приводу впливає на якості автомобіля не менше, ніж розташування мотора.

Коли двигун розташовано спереду

Переваги:

Можливість обрати тип приводу . Компонування з переднім двигуном дає більше свободи у виборі ведучих коліс: передні (сьогодні найчастіше), задні, всі чотири;

. Компонування з переднім двигуном дає більше свободи у виборі ведучих коліс: передні (сьогодні найчастіше), задні, всі чотири; Характер керованості . Коли важкий двигун розташовано спереду, машина має більш раціональне розподілення ваги по колесах: найважчий компонент розташовано спереду, і це сприяє стабільності машини на курсі;

. Коли важкий двигун розташовано спереду, машина має більш раціональне розподілення ваги по колесах: найважчий компонент розташовано спереду, і це сприяє стабільності машини на курсі; Простір. Коли двигун встановлено спереду, він не заважає використовувати весь простір у задній частині автомобіля, від підлоги до стелі, для багажника та пасажирських сидінь;

Коли двигун встановлено спереду, він не заважає використовувати весь простір у задній частині автомобіля, від підлоги до стелі, для багажника та пасажирських сидінь; Комфорт. Моделі з переднім двигуном і заднім приводом відрізняються більш комфортною роботою трансмісії. В першу чергу це важливо для авто високого класу, але – довга карданна передача пом’якшує поштовхи і ривки у трансмісії, чого важко досягнути при передньому приводі і при задньомоторній копоновці.

Моделі з переднім двигуном і заднім приводом відрізняються більш комфортною роботою трансмісії. В першу чергу це важливо для авто високого класу, але – довга карданна передача пом’якшує поштовхи і ривки у трансмісії, чого важко досягнути при передньому приводі і при задньомоторній копоновці. Технологічність. Для автовиробника великий плюс передньомоторного компонування у тому, що з ним машину можна зробити передньоприводною – а це на сьогодні найвигідніша з точки зору собівартості конструкція.

Недоліки:

Менше комфорту для водія . Розташований просто у нього в ногах силовий агрегат передає в зону передніх крісел звук свої роботи, дрібні вібрації і власне коливання на еластичних подушках.

. Розташований просто у нього в ногах силовий агрегат передає в зону передніх крісел звук свої роботи, дрібні вібрації і власне коливання на еластичних подушках. Менш комфортна робота переднього приводу . Цей мінус проявляється тільки при порівнянні моноблочних трансмісій (задній двигун – задній привод і передній двигун – передній привод) з заднім приводом при передньому положенні мотора. В останньому випадку в трансмісії є довгий трансмісійний вал – кардан, який пом’якшує смикання і поштовхи під час передання обертового моменту.

. Цей мінус проявляється тільки при порівнянні моноблочних трансмісій (задній двигун – задній привод і передній двигун – передній привод) з заднім приводом при передньому положенні мотора. В останньому випадку в трансмісії є довгий трансмісійний вал – кардан, який пом’якшує смикання і поштовхи під час передання обертового моменту. Проблеми з пробуксовкою. Передній привід, особливо на потужних автомобілях, може мати проблеми при прискоренні чи русі на крутий чи слизький підйом. Через присідання машини на задню ось при старті передні ведучі колеса розвантажуються і частково втрачають зчеплення з дорогою.

Якщо двигун розташовано ззаду

Переваги:

Тяга і динаміка . За рахунок завантаження задньої ведучої осі задньомоторні моделі краще стартують з місця. Але в першу чергу це важливо для потужних спортивних машин і заряджених версій сімейних моделей;

. За рахунок завантаження задньої ведучої осі задньомоторні моделі краще стартують з місця. Але в першу чергу це важливо для потужних спортивних машин і заряджених версій сімейних моделей; Особливі відчуття за кермом . При розташованому ззаду силовому агрегаті водій має дещо незвичні враження – він не відчуває на кермі і педалях тих вібрацій, як на машині з переднім двигуном. Звук теж особливий – він долинає ззаду і тихіший за рівнем, адже буквально відстає від машини, особливо на швидкості;

. При розташованому ззаду силовому агрегаті водій має дещо незвичні враження – він не відчуває на кермі і педалях тих вібрацій, як на машині з переднім двигуном. Звук теж особливий – він долинає ззаду і тихіший за рівнем, адже буквально відстає від машини, особливо на швидкості; Технологічність. Для автовиробника цінне, коли двигун, коробка передач і приводи до коліс розташовані в одному блоці – це дешевше при серійному виробництві. Власне, картина така ж сама, як і у випадку з передньомоторною передньоприводною схемою.

Недоліки:

Керованість. Задній силовий агрегат погіршує керованість машини у поворотах. Таке компонування провокує занос і втрату керованості за найменшого погіршення зчеплення з дорогою;

Задній силовий агрегат погіршує керованість машини у поворотах. Таке компонування провокує занос і втрату керованості за найменшого погіршення зчеплення з дорогою; Обмеження простору. Встановлені у кормі двигун і трансмісія не просто змушують перенести основний багажник вперед пасажирського салону – така схема не дає змоги зробити з машини повноцінний хетчбек, універсал, пікап, фургон.

Коротко

Для пересічного користувача-автомобіліста великої різниці між двома типами розміщення силового немає. Воно, так би мовити, визначається автоматично, коли споживач обирає машину або більш практичну, або більш спортивну, або максимально бюджетну.

Тим більше, що в наш час вибору фактично немає: задньомоторні авто або дуже застарілі (як Skoda, Tatra, Volkswagen та "Запорожці"), або дуже дорогі (як Porsche-911). Хоча якщо абстрагуватись від реалій повсякдення і уявити себе справжнім автогурманом, майте на увазі, що місце розташування двигуна може впливати на відчуття та емоції, які приносить керування машиною.