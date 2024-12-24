4х4 для зими: який буває повний привід в авто

Середина зими – саме час згадати, яким буває повний привод на нинішніх авто, і визначитися, який тип має сенс для середньостатистичного українського автомобіліста.

Якщо влітку пересічний українській автомобіліст, буває, шукає складних дорожніх умов навмисне, аби полоскотати нерви, то взимку думки про повний привод відвідують його мало не щодня. Ожеледь, неприбраний сніг, крижані колії можуть трапитися мало не на кожній вулиці.

От тільки на ділі дуже часто шильдик 4х4 на багажнику не означає жодних вагомих можливостей. Отже, і майбутньому власнику автомобіля з повним приводом, і діючому, буде важливо знати всі типи такої трансмісії і те, на що вони спроможні.

Відмінності різних типів приводу у тому, яким чином розподіляється потужність від розташованого спереду двигуна до чотирьох коліс. І у моноприводних, і у повноприводних машин після двигуна стоїть коробка передач, але у машин 4х4 після неї потік потужності треба розділити на два – для передньої і задньої осей. І саме тут – принципові для прохідності відмінності.

Серйозні хлопці: справжній 4х4

Класичний варіант – безкомпромісні позашляховики типу Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser Prado та деякі інші. У них після коробки передач маємо ще один схожий агрегат – роздавальну коробку (РК). З неї виходить два вала – один до переднього мосту, другий до заднього. І вихід потужності на один з валів зазвичай можна відключати, аби на чистій дорозі на розкрутку чотирьох коліс не витрачати зайве пальне. Конструкція "роздатки" може дозволяти їздити з обома підключеними мостами постійно, а може – тільки на слизьких та м’яких поверхнях.

Крім того, у серйозних позашляховиків в РК буває дві додаткові передачі – нижча і вища, для важкого бездоріжжя і для звичайної їзди. А ще у таких машин обов’язково є блокування одного-двох диференціалів (міжколісних та міжосьового), що допомагає не засісти при буксуванні одного-єдиного колеса.

Кросовери 4х4

Майже всі нинішні кросовери, позначені як 4х4, за умовчанням передньопривідні, а за потреби у них підключається задня вісь. Зазначимо, що даний повний привід – далеко не такий ефективний, про який йшлося вище. Їхній режим 4х4 розрахований на нетривале використання, та ще й потужності на колесах замало для боротьби із важкою дорогою – багном, глибоким снігом, камінням, пагорбами.

Відмінність у відсутності окремої роздавальної коробки з жорстким підключенням другої осі, відтак передача потужності на всі чотири колеса не така надійна. Підключення другої пари коліс забезпечує не механічне з’єднання (шестерні), а керована електронікою муфта (фрикційні диски), яка, будучи активованою, швидко перегрівається.

Також недосконалість повного приводу міських кросоверів в автоматиці, яка підключає другу вісь. Режим 4х4 часто активується за командою датчиків, що слідкують за пробуксовуванням основних ведучих коліс. І швидкодія цих датчиків часто недостатня, вони спізнюються із підключенням другої пари коліс, і машина встигає забуксувати. А замість механічного блокування диференціалів у паркетників є електронні пристрої, які імітують блокування шляхом пригальмовування коліс, що буксують.

Легковий повний привод

Певні цілком дорожні автомобілі, і легкові, і потужні спортивні, теж мають повний привід, хоча і з іншою метою. Для них повний привід – це більш впевнений рух по засніженій та слизькій дорозі плюс більша безпека при проходженні поворотів на швидкості. Електронні (і не тільки) системи розподіляють потужність між колесами так, щоби машина краще вписувалася у криві траси.

А в дорогих спорткарів повний привод додатково допомагає краще реалізувати потенціал двигуна: потужні машини 4х4 не так часто буксують при енергійному старті чи перемиканні передачі.

Коротко

Сказати чесно, описані в першій главі конкретні позашляховики старої школи – вимираючий клас. Вони стають все більш нішовим продуктом, а значить, і далі будуть тільки дорожчати. Але для потреб автомобіліста-городянина цілком реально підібрати кросовер, повнопривідна трансмісія якого, хоч і буде спрощеною, впорається з потребами повсякденної міської експлуатації. Зокрема, і взимку, і при коротких вилазках на природу в більш сприятливий сезон. Але обирати модель доведеться ретельно, вивчаючи досвід колег і тест-драйви професійних автожурналістів.