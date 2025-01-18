Спереди или сзади: какое расположение мотора в авто лучше

Место расположения двигателя в автомобиле - аспект важный в первую очередь для производителя. Но и на некоторые потребительские качества оно тоже влияет, включая управляемость и практичность. Рассмотрим основные преимущества и недостатки переднего и заднего размещения мотора.

Место для мотора

Рассматривать компоновку авто с точки зрения размещения мотора можно только в паре с типом привода. Во-первых, заднемоторный автомобиль может быть только заднеприводным, во-вторых, переднемоторный может иметь и передний, и задний, и полный привод. При том тип привода влияет на качества автомобиля не меньше, чем расположение мотора.

Когда двигатель расположен спереди

Преимущества:

Возможность выбрать тип привода . Компоновка с передним двигателем дает больше свободы в выборе ведущих колес: передние (сегодня чаще всего), задние, все четыре;

. Компоновка с передним двигателем дает больше свободы в выборе ведущих колес: передние (сегодня чаще всего), задние, все четыре; Характер управляемости . Когда тяжелый двигатель расположен спереди, машина имеет более рациональное распределение веса по колесам: самый тяжелый компонент расположен спереди, и это способствует стабильности машины на курсе;

. Когда тяжелый двигатель расположен спереди, машина имеет более рациональное распределение веса по колесам: самый тяжелый компонент расположен спереди, и это способствует стабильности машины на курсе; Пространство. Когда двигатель установлен спереди, он не мешает использовать все пространство в задней части автомобиля, от пола до потолка, для багажника и пассажирских сидений;

Когда двигатель установлен спереди, он не мешает использовать все пространство в задней части автомобиля, от пола до потолка, для багажника и пассажирских сидений; Комфорт. Модели с передним двигателем и задним приводом отличаются более комфортной работой трансмиссии. В первую очередь это важно для авто высокого класса, но - длинная карданная передача смягчает толчки и рывки в трансмиссии, чего трудно достичь при переднем приводе и при заднемоторной копоновке.

Модели с передним двигателем и задним приводом отличаются более комфортной работой трансмиссии. В первую очередь это важно для авто высокого класса, но - длинная карданная передача смягчает толчки и рывки в трансмиссии, чего трудно достичь при переднем приводе и при заднемоторной копоновке. Технологичность. Для автопроизводителя большой плюс переднемоторной компоновки в том, что с ней машину можно сделать переднеприводной - а это на сегодня самая выгодная с точки зрения себестоимости конструкция.

Недостатки:

Меньше комфорта для водителя . Расположенный прямо у него в ногах силовой агрегат передает в зону передних кресел звук свои работы, мелкие вибрации и собственно колебания на эластичных подушках.

. Расположенный прямо у него в ногах силовой агрегат передает в зону передних кресел звук свои работы, мелкие вибрации и собственно колебания на эластичных подушках. Менее комфортная работа переднего привода . Этот минус проявляется только при сравнении моноблочных трансмиссий (задний двигатель - задний привод и передний двигатель - передний привод) с задним приводом при переднем положении мотора. В последнем случае в трансмиссии есть длинный трансмиссионный вал - кардан, который смягчает дергания и толчки при передаче крутящего момента.

. Этот минус проявляется только при сравнении моноблочных трансмиссий (задний двигатель - задний привод и передний двигатель - передний привод) с задним приводом при переднем положении мотора. В последнем случае в трансмиссии есть длинный трансмиссионный вал - кардан, который смягчает дергания и толчки при передаче крутящего момента. Проблемы с пробуксовкой. Передний привод, особенно на мощных автомобилях, может иметь проблемы при ускорении или движении на крутой или скользкий подъем. Из-за приседания машины на заднюю ось при старте передние ведущие колеса разгружаются и частично теряют сцепление с дорогой.

Если двигатель расположен сзади

Преимущества:

Тяга и динамика . За счет загрузки задней ведущей оси заднемоторные модели лучше стартуют с места. Но в первую очередь это важно для мощных спортивных машин и заряженных версий семейных моделей;

. За счет загрузки задней ведущей оси заднемоторные модели лучше стартуют с места. Но в первую очередь это важно для мощных спортивных машин и заряженных версий семейных моделей; Особые ощущения за рулем . При расположенном сзади силовом агрегате водитель имеет несколько непривычные впечатления - он не ощущает на руле и педалях тех вибраций, как на машине с передним двигателем. Звук тоже особенный - он доносится сзади и тише по уровню, ведь буквально отстает от машины, особенно на скорости;

. При расположенном сзади силовом агрегате водитель имеет несколько непривычные впечатления - он не ощущает на руле и педалях тех вибраций, как на машине с передним двигателем. Звук тоже особенный - он доносится сзади и тише по уровню, ведь буквально отстает от машины, особенно на скорости; Технологичность. Для автопроизводителя ценно, когда двигатель, коробка передач и приводы к колесам расположены в одном блоке - это дешевле при серийном производстве. Собственно, картина такая же, как и в случае с переднемоторной переднеприводной схемой.

Недостатки:

Управляемость. Задний силовой агрегат ухудшает управляемость машины в поворотах. Такая компоновка провоцирует занос и потерю управляемости при малейшем ухудшении сцепления с дорогой;

Задний силовой агрегат ухудшает управляемость машины в поворотах. Такая компоновка провоцирует занос и потерю управляемости при малейшем ухудшении сцепления с дорогой; Ограничение пространства. Установленные в корме двигатель и трансмиссия не просто вынуждают перенести основной багажник вперед пассажирского салона - такая схема не позволяет сделать из машины полноценный хэтчбек, универсал, пикап, фургон.

Вкратце

Для рядового пользователя-автомобилиста большой разницы между двумя типами размещения силового нет. Оно, так сказать, определяется автоматически, когда потребитель выбирает машину либо более практичную, либо более спортивную, либо максимально бюджетную.

Тем более, что в наше время выбора фактически нет: заднемоторные авто или очень устаревшие (как Skoda, Tatra, Volkswagen и "Запорожцы"), или очень дорогие (как Porsche-911). Хотя если абстрагироваться от реалий повседневности и представить себя настоящим автогурманом, имейте в виду, что местоположение двигателя может влиять на ощущения и эмоции, которые приносит управление машиной.