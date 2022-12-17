Спецпризначенці зупинили черговий штурм окупантів у Донецькій області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію у Facebook.

Там розповіли, що під час розвідки бійці спецпідрозділу "Омега" помітили, що росіяни готуються розпочати штурм. Зокрема, у напрямі, який тримають українські сили оборони, рухалася техніка та загарбники. Координати ворога було передано бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогові.

При цьому на іншому напрямку, де окупанти хотіли зробити прорив, спецпризначенці знищили танк, БМП та кілька десятків солдатів РФ.

Українські військові зазначають, що росіяни намагаються здійснювати свої штурми під прикриттям важкої артилерії, це дуже ускладнює ситуацію.

"Не допустити прорив ворога на цьому напрямі першочергове завдання нацгвардійців та інших підрозділів Сил оборони, адже це унеможливить їх подальший наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра", - додають у Нацгвардії.