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Спецпризначенці зупинили черговий штурм окупантів у Донецькій області (відео)

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Субота 17 грудня 2022 15:58
Спецпризначенці зупинили черговий штурм окупантів у Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: спецпризначенці зупинили черговий штурм окупантів у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Національної гвардії України змогли зупинити спробу прориву російських окупантів у районі селища Велика Новосілка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію у Facebook.

Там розповіли, що під час розвідки бійці спецпідрозділу "Омега" помітили, що росіяни готуються розпочати штурм. Зокрема, у напрямі, який тримають українські сили оборони, рухалася техніка та загарбники. Координати ворога було передано бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогові.

При цьому на іншому напрямку, де окупанти хотіли зробити прорив, спецпризначенці знищили танк, БМП та кілька десятків солдатів РФ.

Українські військові зазначають, що росіяни намагаються здійснювати свої штурми під прикриттям важкої артилерії, це дуже ускладнює ситуацію.

"Не допустити прорив ворога на цьому напрямі першочергове завдання нацгвардійців та інших підрозділів Сил оборони, адже це унеможливить їх подальший наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра", - додають у Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ доповідали, що російські окупанти вишукують слабкі місця в обороні наших воїнів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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