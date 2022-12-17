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Спецназовцы остановили очередной штурм оккупантов в Донецкой области (видео)

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Суббота 17 декабря 2022 15:58
Спецназовцы остановили очередной штурм оккупантов в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: спецназовцы остановили очередной штурм оккупантов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Национальной гвардии Украины смогли остановить попытку прорыва российских оккупантов в районе поселка Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию в Facebook.

Там рассказали, что в ходе разведки бойцы спецподразделения "Омега" заметили, что россияне готовятся начать штурм. В частности, в направлении, которое держат украинские силы обороны, двигалась техника и захватчики. Координаты врага были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу.

При этом на другом направлении, где оккупанты хотели совершить прорыв, спецназовцы уничтожили танк, БМП и несколько десятков солдат РФ.

Украинские военные отмечают, что россияне пытаются совершать свои штурмы под прикрытием тяжелой артиллерии, это сильно усложняет ситуацию.

"Не допустить прорыв врага на этом направлении первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра", - добавляют в Нацгвардии.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ докладывали, что российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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