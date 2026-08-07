UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Спеку розбавлять дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 07.08.2026 Пт
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 7 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 7 серпня, знову очікується спекотна погода. Однак прогнозуються й дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність.

У західних, вдень в північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 35-38°, у західних областях 27-32°.

Фото: якою буде погода в Україні 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Київській області сьогодні очікується жарка погода з температурою 35-38°.

Вдень помірні, місцями значні дощі з грозами , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний з переходом на північний 5-10 м/с.

У Києві вдень сильна спека 35°, можливі короткочасний дощ, гроза, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, впродовж середи, 5 серпня, на Волині зафіксували абсолютні та добові температурні максимуми у різних населених пунктах. При цьому було побито низку рекордів 1963 року.

Читайте також, яким може бути серпень в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві