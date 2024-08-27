Спекотно та без опадів: синоптики розказали, яку погоду очікувати сьогодні

Сьогодні в Україні буде спекотна та посушлива погода, адже синоптики не прогнозують опадів в більшості регіонів. Місцями короткочасні дощі можуть бути лише на півдні, Закарпатті та Прикарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики обіцяють сьогодні мінливу хмарність. Згідно із їх даними, вітер очікується північно-східного та східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.
Вдень температура прогріється до +29°...+34°. У районі Карпат очікується від +20° до +25°.
На Київщині опади не прогнозуються. Температура повітря буде також коливатися від до +29° до +34°
Повідомляється, що столичні стовпчики термометрів покажуть +31°...+33°.
Фото: погода в Україні 27 серпня (meteo.gov.ua)
Раніше синоптики пояснювали, чому в Україну повернулася спека та коли очікувати прохолодну погоду.
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