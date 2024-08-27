Спекотно та без опадів: синоптики розказали, яку погоду очікувати сьогодні

Раніше синоптики пояснювали, чому в Україну повернулася спека та коли очікувати прохолодну погоду.

Чи вплинуть бойові дії в Україні на процес глобального потепління - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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