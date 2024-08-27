Жарко и без осадков: синоптики рассказали, какую погоду ждать сегодня

Ранее синоптики объясняли, почему в Украину вернулась жара и когда ожидать прохладную погоду.

Повлияют ли боевые действия в Украине на процесс глобального потепления - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.