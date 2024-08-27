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Жарко и без осадков: синоптики рассказали, какую погоду ждать сегодня

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня в Украине будет жаркая и засушливая погода, ведь синоптики не прогнозируют осадки в большинстве регионов. Местами кратковременные дожди могут быть только на юге, Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики обещают сегодня переменную облачность. Согласно их данным, ветер ожидается северо-восточного и восточного направления, скоростью 5-10 м/с.

Днем температура прогреется до +29...+34°. В районе Карпат ожидается от +20° до +25°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет также колебаться от +29° до +34°

Сообщается, что столичные столбики термометров покажут +31...+33°.

Фото: погода в Украине 27 августа (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики объясняли, почему в Украину вернулась жара и когда ожидать прохладную погоду.

Повлияют ли боевые действия в Украине на процесс глобального потепления - читайте в материале РБК-Украина.

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