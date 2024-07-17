Чи впливають бойові дії в Україні на зміни клімату: відповідь синоптиків

Бойові дії в Україні можуть бути один з факторів зміни клімату. Проте вплив війни на клімат оцінюється не надто високо.

За її словами, локальні дії не можуть мати великого впливу на синоптичні процеси. Відповідно війна в Україні може бути лише один з додаткових факторів впливу на погодні умови.

Речниця додала, що Укргідрометцентр досліджує вплив бойових дій на певні погодні чинники. Як вона наголосила, говорити безпосередньо про те, що зараз бойові дії впливають на клімат, дуже складно.

"Трохи інші масштаби, тобто ці глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це дуже потужні синоптичні процеси, і локальні прояви настільки сильно на них не можуть впливати. Звичайно, певний внесок можуть зробити, але глобально змінити і казати, що це одна з причин - ні", - пояснила речниця.