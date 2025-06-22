Не спекотно і вітряно: яка погода чекає на українців 22 червня

Раніше РБК-Україна розповідало, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також ми розповідали, чи буде літо в Україні знову буде "пекельним".

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