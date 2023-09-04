UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спекотно і без дощів: прогноз погоди в Україні на тиждень

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня буде бездощова погода. При цьому очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, протягом поточного тижня по Україні без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в ніч на 6 вересня становитиме +10 +15 градусів, а вдень +21 +27. 

При цьому у середу, 7 вересня, у північно-східних областях очікується +19 +24. 

На півдні, завтра і на південному сході країни вночі +14 +19°, а вдень +24 +30.

Підсумки літа 2023 в Україні

Середня температура повітря цього літа у Києві становила +21,6 градуса, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

При цьому у серпні у Києві було встановлено 12 погодних рекордів, 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода на тиждень