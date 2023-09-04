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Жарко и без дождей: прогноз погоды в Украине на неделю

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой неделе будет бездождевая погода. При этом ожидается жара до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в течение текущей недели по Украине без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночь на 6 сентября составит +10 +15 градусов, а днем +21 +27. 

При этом в среду, 7 сентября, в северо-восточных областях ожидается +19 +24. 

На юге, завтра и на юго-востоке страны ночью +14 +19°, а днем +24 +30.

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Средняя температура воздуха этим летом в Киеве составила +21,6 градуса, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

При этом в августе в Киеве было установлено 12 погодных рекордов, 11 из них были зафиксированы в последние дни месяца - с 27 по 30 августа.

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