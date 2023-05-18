Спекотно, але місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних областях прогнозуються невеликі короткочасні дощі, а місцями з грозами. На решті території нашої країни мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньо +22 +27 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті +16 +21.

Вночі температура опуститься до +10 +15 градусів, а на сході до +7 +12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з прояснення, проте опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вдень температура повітря у Києві буде у межах +24 +26 градусів, а вночі +11 +13 градусів.