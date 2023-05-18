Жарко, но местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине 18 мая будет жаркой. Однако на западе ожидаются небольшие дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в западных областях прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории нашей страны переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут в среднем +22 +27 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье +16 +21.
Ночью температура опустится до +10 +15 градусов, а на востоке до +7 +12 градусов.
В столице сегодня облачно с прояснениями, однако осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Днем температура воздуха в Киеве будет в пределах +24 +26 градусов, а ночью +11 +13 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине до конца мая.
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