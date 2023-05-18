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Жарко, но местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине будет жарко, на западе ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 18 мая будет жаркой. Однако на западе ожидаются небольшие дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных областях прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории нашей страны переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем +22 +27 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье +16 +21.

Ночью температура опустится до +10 +15 градусов, а на востоке до +7 +12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, однако осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем температура воздуха в Киеве будет в пределах +24 +26 градусов, а ночью +11 +13 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине до конца мая.

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