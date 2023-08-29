Жаркий август: в Киеве второй день подряд обновлены три температурных рекорда

В Киеве второй день обновляются температурные рекорды. Климатическая норма превышена на 8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Ночь на понедельник, 28 августа, в столице оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже 21,3 градуса. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4 градуса.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла 35,7 градусов, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 27,8 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4 градуса, а климатическую норму - на 9,3 градуса.