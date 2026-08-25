Спекотніше за норму чи ні? Синоптики пояснили, яким може бути вересень в Україні

Літо добігає кінця, тож синоптики поділились кліматичними особливостями вересня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на перший місяць осені 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
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Українцям нагадали, що вересень - перехідний місяць від літа до осені.
Згідно з короткою кліматичною характеристикою спеціалістів, йому властиве:
За даними експертів УкрГМЦ, у вересні середня місячна температура повітря складає:
Повідомляється, що абсолютний максимум температури повітря впродовж вересня по Україні коливається в межах +30,7...+38,8°C.
Тим часом у гірських районах (крім Чернівецької області) місцями йдеться про нижчі максимальні значення - близько +24,3...+36,0°C.
Якщо ж говорити про абсолютний температурний мінімум впродовж вересня в Україні, то він коливається в межах від 1 до 8,8 градусів морозу.
Вищі абсолютні температурні мінімуми (від 0 до 1 градуса тепла) фіксували місцями:
У Криму - до +5,5°C (найвищі абсолютні температурні мінімуми).
Фахівці Укргідрометцентру розповіли, що в цілому заморозки в повітрі відмічено у другій і третій декадах вересня.
Тим часом у першій декаді місяця заморозки в повітрі не виключені:
Середня місячна кількість опадів впродовж вересня, за даними УкрГМЦ, становить:
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у вересні 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні +11...+18°C.
"Що близько до норми", - пояснили українцям.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
"Що в межах норми (80-120%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України стрімко міліють - що показав серпень і де показники критичні.
Крім того, ми пояснювали, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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