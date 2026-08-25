Спекотніше за норму чи ні? Синоптики пояснили, яким може бути вересень в Україні

Головне: Зміна сезону : вересень є перехідним місяцем (від літа до осені), тож йому притаманне загальне зниження температури повітря та послаблення грозової активності.

: вересень є перехідним місяцем (від літа до осені), тож йому притаманне загальне зниження температури повітря та послаблення грозової активності. Середні показники : середня температура повітря впродовж вересня становить по Україні +13...+17°C (найтепліше на півдні - до +18...+20°C, найпрохолодніше в горах - близько +9...+15°C).

: середня температура повітря впродовж вересня становить по Україні +13...+17°C (найтепліше на півдні - до +18...+20°C, найпрохолодніше в горах - близько +9...+15°C). Ймовірність заморозків : заморозки в повітрі фіксують найчастіше у другій і третій декадах вересня, хоча на початку місяця вони можливі в Карпатах та місцями - в деяких інших областях.

: заморозки в повітрі фіксують найчастіше у другій і третій декадах вересня, хоча на початку місяця вони можливі в Карпатах та місцями - в деяких інших областях. Кількість дощів : у середньому за вересень по країні випадає близько 37-74 мм опадів (найменше - на півдні, найбільше - на заході та у Карпатах).

: у середньому за вересень по країні випадає близько 37-74 мм опадів (найменше - на півдні, найбільше - на заході та у Карпатах). Прогноз на цей вересень : за попередніми даними УкрГМЦ, середня температура повітря та кількість опадів у вересні 2026 року прогнозуються в межах кліматичної норми.

: за попередніми даними УкрГМЦ, середня температура повітря та кількість опадів у вересні 2026 року прогнозуються в межах кліматичної норми. Чи буде спекотно: цього року середня місячна температура впродовж вересня передбачається на рівні +11...+18°C.

Особливості першого місяця осені

Українцям нагадали, що вересень - перехідний місяць від літа до осені.

Згідно з короткою кліматичною характеристикою спеціалістів, йому властиве:

загальне зниження температури повітря;

послаблення грозової активності в атмосфері.

Середні місячні температури

За даними експертів УкрГМЦ, у вересні середня місячна температура повітря складає:

по Україні +13...+17°C ;

; у південній частині - місцями +18...+20°C;

у гірських районах - близько +9...+15°C.

Абсолютні максимуми вересня

Повідомляється, що абсолютний максимум температури повітря впродовж вересня по Україні коливається в межах +30,7...+38,8°C.

Тим часом у гірських районах (крім Чернівецької області) місцями йдеться про нижчі максимальні значення - близько +24,3...+36,0°C.

Абсолютні температурні мінімуми

Якщо ж говорити про абсолютний температурний мінімум впродовж вересня в Україні, то він коливається в межах від 1 до 8,8 градусів морозу.

Вищі абсолютні температурні мінімуми (від 0 до 1 градуса тепла) фіксували місцями:

у Херсонській області;

у Запорізькій області;

у Чернівецькій області.

У Криму - до +5,5°C (найвищі абсолютні температурні мінімуми).

Чи бувають заморозки на початку осені

Фахівці Укргідрометцентру розповіли, що в цілому заморозки в повітрі відмічено у другій і третій декадах вересня.

Тим часом у першій декаді місяця заморозки в повітрі не виключені:

у Карпатах;

місцями - у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Скільки опадів буває у вересні

Середня місячна кількість опадів впродовж вересня, за даними УкрГМЦ, становить:

по Україні - 37-74 мм;

у південній частині - місцями 28-36 мм;

у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях - 77-108 мм;

на високогір'ї Карпат - 126-130 мм.

Яким може бути вересень цього року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у вересні 2026 року.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні +11...+18°C.

"Що близько до норми", - пояснили українцям.

Середня температура повітря у вересні 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:

37-76 мм - по Україні;

74-106 мм - у Карпатах.

"Що в межах норми (80-120%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.