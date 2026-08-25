Жарче нормы или нет? Синоптики объяснили, каким может быть сентябрь в Украине

Лето подходит к концу, так что синоптики поделились климатическими особенностями сентября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на первый месяц осени 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Главное:
Украинцам напомнили, что сентябрь - переходный месяц от лета к осени.
Согласно короткой климатической характеристике специалистов, ему свойственно:
По данным экспертов УкрГМЦ, в сентябре средняя месячная температура воздуха составляет:
Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха в течение сентября по Украине колеблется в пределах +30,7...+38,8°C.
Между тем в горных районах (кроме Черновицкой области) местами речь идет о более низких максимальных значениях - около +24,3...+36,0°C.
Если же говорить об абсолютном температурном минимуме в течение сентября в Украине, то он колеблется в пределах от 1 до 8,8 градусов мороза.
Более высокие абсолютные температурные минимумы (от 0 до 1 градуса тепла) фиксировали местами:
В Крыму - до +5,5°C (самые высокие абсолютные температурные минимумы).
Специалисты Укргидрометцентра рассказали, что в целом заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах сентября.
Тем временем в первой декаде месяца заморозки в воздухе не исключены:
Среднее месячное количество осадков в течение сентября, по данным УкрГМЦ, составляет:
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в сентябре 2026 года.
Так, средняя месячные температура предполагается на уровне +11...+18°C.
"Что близко к норме", - объяснили украинцам.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
"Что в пределах нормы (80-120%)", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы рассказывали, что реки Украины стремительно мелеют - что показал август и где показатели критические.
Кроме того, мы объясняли, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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