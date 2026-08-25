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Жарче нормы или нет? Синоптики объяснили, каким может быть сентябрь в Украине

19:02 25.08.2026 Вт
4 мин
Чего ждать от температуры воздуха и осадков в начале осени?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в сентябре может быть разной (фото иллюстративное: Getty Images)

Лето подходит к концу, так что синоптики поделились климатическими особенностями сентября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на первый месяц осени 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Главное:

  • Смена сезона: сентябрь является переходным месяцем (от лета к осени), поэтому ему присуще общее снижение температуры воздуха и ослабление грозовой активности.
  • Средние показатели: средняя температура воздуха в течение сентября составляет по Украине +13...+17°C (теплее всего на юге - до +18...+20°C, прохладнее всего в горах - около +9...+15°C).
  • Вероятность заморозков: заморозки в воздухе фиксируют чаще всего во второй и третьей декадах сентября, хотя в начале месяца они возможны в Карпатах и местами - в некоторых других областях.
  • Количество дождей: в среднем за сентябрь по стране выпадает около 37-74 мм осадков (меньше всего - на юге, больше всего - на западе и в Карпатах).
  • Прогноз на этот сентябрь: по предварительным данным УкрГМЦ, средняя температура воздуха и количество осадков в сентябре 2026 года прогнозируются в пределах климатической нормы.
  • Будет ли жарко: в этом году средняя месячная температура в течение сентября предполагается на уровне +11...+18°C.

Особенности первого месяца осени

Украинцам напомнили, что сентябрь - переходный месяц от лета к осени.

Согласно короткой климатической характеристике специалистов, ему свойственно:

  • общее понижение температуры воздуха;
  • ослабление грозовой активности в атмосфере.

Средние месячные температуры

По данным экспертов УкрГМЦ, в сентябре средняя месячная температура воздуха составляет:

  • по Украине +13...+17°C;
  • в южной части - местами +18...+20°C;
  • в горных районах - около +9...+15°C.
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Абсолютные максимумы сентября

Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха в течение сентября по Украине колеблется в пределах +30,7...+38,8°C.

Между тем в горных районах (кроме Черновицкой области) местами речь идет о более низких максимальных значениях - около +24,3...+36,0°C.

Абсолютные температурные минимумы

Если же говорить об абсолютном температурном минимуме в течение сентября в Украине, то он колеблется в пределах от 1 до 8,8 градусов мороза.

Более высокие абсолютные температурные минимумы (от 0 до 1 градуса тепла) фиксировали местами:

  • в Херсонской области;
  • в Запорожской области;
  • в Черновицкой области.

В Крыму - до +5,5°C (самые высокие абсолютные температурные минимумы).

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Бывают ли заморозки в начале осени

Специалисты Укргидрометцентра рассказали, что в целом заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах сентября.

Тем временем в первой декаде месяца заморозки в воздухе не исключены:

  • в Карпатах;
  • местами - в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Сколько осадков бывает в сентябре

Среднее месячное количество осадков в течение сентября, по данным УкрГМЦ, составляет:

  • по Украине - 37-74 мм;
  • в южной части - местами 28-36 мм;
  • во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - 77-108 мм;
  • на высокогорье Карпат - 126-130 мм.

Каким может быть сентябрь этого года

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в сентябре 2026 года.

Так, средняя месячные температура предполагается на уровне +11...+18°C.

"Что близко к норме", - объяснили украинцам.

Средняя температура воздуха в сентябре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)

Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:

  • 37-76 мм - по Украине;
  • 74-106 мм - в Карпатах.

"Что в пределах нормы (80-120%)", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее мы рассказывали, что реки Украины стремительно мелеют - что показал август и где показатели критические.

Кроме того, мы объясняли, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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