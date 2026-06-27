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Жара заставила штаб Еврокомиссии выключить кондиционеры, но не для всех

18:10 27.06.2026 Сб
2 мин
Чиновники назвали это "феодализмом"
aimg Валерия Абабина
Жара заставила штаб Еврокомиссии выключить кондиционеры, но не для всех Фото: Штаб Еврокомиссии выключил кондиционеры из-за жары (
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Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе в пятницу выключила систему кондиционирования. Решение возмутило сотрудников, поскольку кабинеты руководства остались с охлаждением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и The Independent.

Как пишет Politico, в полдень сотрудники здания Berlaymont получили текстовое сообщение: "BERL - СРОЧНО - из-за экстремальных погодных условий принудительно отключена система охлаждения воздуха с 1-го по 7-й этаж до конца дня".

По данным издания, в 13-этажном здании работают президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, 26 еврокомиссаров и около 3000 сотрудников.

Кабинет фон дер Ляен расположен на 13-м этаже, а большинство офисов комиссаров – на восьмом и выше.

Реакция сотрудников

В начале недели Еврокомиссия опубликовала рекомендации для работников: избегать выхода на улицу в самое жаркое время суток, регулярно пить воду и начинать работу раньше.

Согласно внутренним сообщениям, с которыми ознакомилось Politico, эти советы разозлили часть персонала, в частности Генерального директората по вопросам сельского хозяйства и инфраструктуры.

"Это как феодализм", - сказал чиновник Еврокомиссии с нижнего этажа Берлемона, имея в виду, что комиссарам на верхних этажах кондиционеры оставили. Второй собеседник Politico назвал ситуацию "позором".

Третий сотрудник, работающий на 8-м этаже, сообщил изданию, что даже с работающим кондиционером температура в кабинете достигала 25,7 градуса.

А в Лондоне, как сообщает The Independent, из-за красного предупреждения о погоде отменили климатическое мероприятие Лондонской школы экономики, посвященное теме экстремальной жары.

Организаторы в заявлении отметили: "На месте проведения мероприятия, как и в большинстве зданий в Лондоне, нет никаких систем охлаждения и мы не можем рисковать благополучием спикеров или гостей".

Напомним, на этой неделе континент накрыла смертельная волна жары "Омега", температура в ряде стран превысила 40 градусов. Из-за ситуации европейские "зеленые" призвали к экстренному саммиту глав государств и правительств ЕС.

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