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Спека здає позиції: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Середа 30 липня 2025 07:00
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Спека здає позиції: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 30 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні погода буде залежати від атмосферних фронтів. У деяких областях можливе незначне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, сьогодні грозові дощі очікуються у більшості північних та центральних областей. А ось на заході ймовірні локальні зливи. На півдні дощ з грозою можливий у Миколаївській та Одеській областях. А ось на сході буде сухо та спекотно.

Найбільш спекотно буде у Дніпропетровській області - до +35 градусів. А на решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться. Протягом дня передбачається від +21 до +26 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні протягом дня температура повітря знизиться до +21 градуса. Однак також ймовірний дощ з грозою

Також синоптик зауважила, що найближчими днями незначне похолодання можливе навіть на півдні та сході України стовпчик термометра буде показувати до +28 градусів.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього тижня.

Також синоптик Наталка Діденко попереджала киян про особливо спекотні дні.

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