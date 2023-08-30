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Спека залишається, але місцями дощі та шквали вітру: прогноз погоди на завтра

Середа 30 серпня 2023 13:17
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Спека залишається, але місцями дощі та шквали вітру: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні в останній день літа буде спекотною. Проте у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами, а також град та шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність, у західних областях - хмарно з проясненнями.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 16-21°, на узбережжі морів до 23°, у східних та північно-східних областях 12-17°. Вдень 26-31°, на південному сході країни до 35°, у західних областях 20-25°. В Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.

Вітер південно-східний (вдень у західних областях з переходом на західний), 5-10 м/с.

Спека залишається, але місцями дощі та шквали вітру: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність.

Опади не очікуються, лише в другій половині дня короткочасний дощ та гроза.

Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°; по області вночі 16-21°, вдень 26-31°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

При цьому 31 серпня - 1 вересня очкується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Спека залишається, але місцями дощі та шквали вітру: прогноз погоди на завтра

Температурні рекорди

У столиці 29 серпня були зафіксовані три температурні рекорди. Температура не опустилася нижче +22,8, а після полудня досягла +35,9.

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