Спека візьме курс на зниження. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Спека ще триматиметься у більшості регіонів України. Але вже сьогодні, 30 серпня, трохи легше стане на заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"30 серпня, наприклад, у західних областях нарешті знизиться температура повітря до милосердної, +24...+28 градусів", - розповіла вона, додавши, що цьому допоможуть дощі.

Але з іншого боку, за даними Діденко, саме в цьому регіоні в Україні "подекуди очікуються сильні зливи, шквали і навіть град".

На решті території, як зазначила синоптик, ще без опадів, хіба вранці місцями з опадами можуть бути Вінницька, Житомирська, Київська області.

"Але вдень - лише на заході", - констатувала вона.

Погода в Києві

У столиці вранці очікується "щось схоже на дощ", вдень - ще сухо й спекотно.

Спека в Україні

Спека ще триватиме в більшості областей, трохи слабше буде в східній частині. Крім того, за прогнозом Діденка, на ослаблення спеки варто чекати на початку вересня. Зазначимо, у Києві 28 серпня було оновлено три температурні рекорди. Кліматична норма була перевищена на 8 градусів.

Через спеку українці 28 серпня рекордно споживали електроенергію. Попередній показник, встановлений 21 серпня, було перевищено 1,2%. Через це довелося з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії.