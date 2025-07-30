Жара отступает, дожди - на паузе: где 31 июля будет прохладнее всего

В последний день июля Украину ждет передышка от дождей. Также температура воздуха несколько снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

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"Дожди в Украине, там где их уже немного избыток, завтра сделают паузу", - отметила Диденко.

Осадки возможны лишь локально - на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине (преимущественно ночью).

Зато южные и восточные области, а также Днепропетровщина, продолжат страдать от пересушенного воздуха.

По данным синоптика, температура воздуха снизится на несколько градусов повсеместно.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23+26 градусов, на севере местами +20+23 градуса, в южной части +28+32 градуса, на востоке также прогнозируют снижение температуры воздуха, от +30 до +33 градуса.

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В столице погода 31 июля обещает быть комфортной.

"Июль завершится, надеюсь, наконец погодой, которая всех устроит - будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22+24 градуса", - сообщила Диденко.

Кроме прогноза, синоптик коротко коснулась и темы сейсмической активности в Украине. По ее словам, землетрясения в Украине случаются редко, в основном - на Закарпатье, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Крыму. Относительно цунами - их вероятность крайне низкая.

Диденко отметила, что Украина лежит на Украинском кристаллическом щите, поэтому еще и об этом волноваться не стоит.