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Спека не відступає, але деякі області заллють дощі: прогноз погоди на завтра

Вівторок 29 серпня 2023 13:13
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Спека не відступає, але деякі області заллють дощі: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спекотна погода утримається в Україні й 30 серпня. При цьому у деяких областях прогнозують дощі та грози, а подекуди - град та шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в західних регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі помірні, вдень значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі очікується на рівні 15-20°, вдень 23-28°, на Закарпатті 20-25°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у східних областях вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Спека не відступає, але деякі області заллють дощі: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

В столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 20-22°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Спека не відступає, але деякі області заллють дощі: прогноз погоди на завтра

Коли спаде спека

За прогнозами синоптиків, рекордна спека у деяких областях України спаде вже найближчими днями. Проте вже на наступному тижні температура знову сягне +30, а на півдні та сході підніметься до +35.

Також зазначимо, що у столиці вже другий день поспіль оновлюються температурні рекорди. Так, кліматична норма перевищена на 8 градусів.

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