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Спека вдарила по Ощадбанку, можливі збої у роботі

16:37 29.06.2026 Пн
1 хв
Коли спеціалісти планують відновити стабільну роботу сервісів
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Ощадбанк працює з перебоями (Getty Images)

У роботі сервісів Ощадбанку сьогодні, 29 червня, можливі тимчасові перебої. Фахівці працюють над усуненням проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ощадбанк у Telegram.

"Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла необхідність у проведенні додаткових технічних робіт, що тимчасово вплинуло на роботу окремих сервісів Ощадбанку", - зазначили у банку.

Там додали, що технічні команди працюють над тим, щоби відновити стабільну роботу всіх сервісів.

Фахівці Ощадбанку хочуть виправити усі проблеми до кінця сьогоднішнього дня, 29 червня.

Обмін валют в Ощадбанку

Нагадаємо, умови обміну валют в Україні суттєво відрізняються залежно від банку та способу проведення операції (готівкою в касі або онлайн через додаток).

Зокрема, станом на кінець червня 2026 року купувати валюту готівкою вигідніше у ПриватБанку, тоді як Ощадбанк пропонує привабливіші курси для її продажу.

Крім того, фінансові експерти не рекомендують обмінювати "старі" доларові купюри на нові.

Банківська система не здійснює такий обмін безпосередньо - клієнту доведеться спочатку продати старі банкноти за гривню, а потім купити нові.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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