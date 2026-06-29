Спека вдарила по Ощадбанку, можливі збої у роботі

"Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла необхідність у проведенні додаткових технічних робіт, що тимчасово вплинуло на роботу окремих сервісів Ощадбанку", - зазначили у банку.

Там додали, що технічні команди працюють над тим, щоби відновити стабільну роботу всіх сервісів.

Фахівці Ощадбанку хочуть виправити усі проблеми до кінця сьогоднішнього дня, 29 червня.

Обмін валют в Ощадбанку

Нагадаємо, умови обміну валют в Україні суттєво відрізняються залежно від банку та способу проведення операції (готівкою в касі або онлайн через додаток).

Зокрема, станом на кінець червня 2026 року купувати валюту готівкою вигідніше у ПриватБанку, тоді як Ощадбанк пропонує привабливіші курси для її продажу.

Крім того, фінансові експерти не рекомендують обмінювати "старі" доларові купюри на нові.