Жара ударила по Ощадбанку, возможны сбои в работе

"Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка", - отметили в банке.

Там добавили, что технические команды работают над тем, чтобы восстановить стабильную работу всех сервисов.

Специалисты Ощадбанка хотят исправить все проблемы до конца сегодняшнего дня, 29 июня.

Обмен валют в Ощадбанке

Напомним, условия обмена валют в Украине существенно отличаются в зависимости от банка и способа проведения операции (наличными деньгами в кассе или онлайн через приложение).

В частности, по состоянию на конец июня 2026 года покупать валюту наличными выгоднее у ПриватБанка, тогда как Ощадбанк предлагает более привлекательные курсы для ее продажи.

Кроме того, финансовые эксперты не рекомендуют обменивать "старые" долларовые купюры на новые.