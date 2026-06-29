Спека вдарила по Ощадбанку, можливі збої у роботі
У роботі сервісів Ощадбанку сьогодні, 29 червня, можливі тимчасові перебої. Фахівці працюють над усуненням проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ощадбанк у Telegram.
"Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла необхідність у проведенні додаткових технічних робіт, що тимчасово вплинуло на роботу окремих сервісів Ощадбанку", - зазначили у банку.
Там додали, що технічні команди працюють над тим, щоби відновити стабільну роботу всіх сервісів.
Фахівці Ощадбанку хочуть виправити усі проблеми до кінця сьогоднішнього дня, 29 червня.
Обмін валют в Ощадбанку
Нагадаємо, умови обміну валют в Україні суттєво відрізняються залежно від банку та способу проведення операції (готівкою в касі або онлайн через додаток).
Зокрема, станом на кінець червня 2026 року купувати валюту готівкою вигідніше у ПриватБанку, тоді як Ощадбанк пропонує привабливіші курси для її продажу.
Крім того, фінансові експерти не рекомендують обмінювати "старі" доларові купюри на нові.
Банківська система не здійснює такий обмін безпосередньо - клієнту доведеться спочатку продати старі банкноти за гривню, а потім купити нові.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.