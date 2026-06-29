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Главная » Бизнес » Экономика

Жара ударила по Ощадбанку, возможны сбои в работе

16:37 29.06.2026 Пн
1 мин
Когда специалисты планируют восстановить стабильную работу сервисов
aimg Иван Носальский
Жара ударила по Ощадбанку, возможны сбои в работе Иллюстративное фото: Ощадбанк работает с перебоями (Getty Images)
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В работе сервисов Ощадбанка сегодня, 29 июня, возможны временные перебои. Специалисты работают над устранением проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ощадбанк в Telegram.

"Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка", - отметили в банке.

Там добавили, что технические команды работают над тем, чтобы восстановить стабильную работу всех сервисов.

Специалисты Ощадбанка хотят исправить все проблемы до конца сегодняшнего дня, 29 июня.

Обмен валют в Ощадбанке

Напомним, условия обмена валют в Украине существенно отличаются в зависимости от банка и способа проведения операции (наличными деньгами в кассе или онлайн через приложение).

В частности, по состоянию на конец июня 2026 года покупать валюту наличными выгоднее у ПриватБанка, тогда как Ощадбанк предлагает более привлекательные курсы для ее продажи.

Кроме того, финансовые эксперты не рекомендуют обменивать "старые" долларовые купюры на новые.

Банковская система не производит такой обмен напрямую - клиенту придется сначала продать старые банкноты за гривну, а потом купить новые.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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