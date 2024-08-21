Спека в Україні затримається. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Завтра на сході, півдні та в більшості центральних областей України очікується сильна спека з температурою +33...+38 градусів.

У західних регіонах, у Житомирській, Київській та Вінницькій областях температура знизиться до +25...+29 градусів, а на заході місцями буде ще прохолодніше - +23...+25.

У Сумській та Чернігівській областях стовпчики термометрів піднімуться до +30...+34°C.

Загалом в Україні пануватиме суха погода, хоча на півдні та заході можливі локальні короткочасні грозові дощі.

Погода в столичному регіоні

У найближчі три дні у Києві прогнозується зниження температури. Спека відступить, і температура повітря знизиться до комфортних +25...+29 градусів, хоча місцями все ще може досягати +30.

Однак у неділю та понеділок сильна спека повернеться, і температура знову підніметься до +35 градусів і вище.