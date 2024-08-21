UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спека в Україні затримається. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 22 серпня, в більшості областей затримається сильна спека.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра на сході, півдні та в більшості центральних областей України очікується сильна спека з температурою +33...+38 градусів.

У західних регіонах, у Житомирській, Київській та Вінницькій областях температура знизиться до +25...+29 градусів, а на заході місцями буде ще прохолодніше - +23...+25.

У Сумській та Чернігівській областях стовпчики термометрів піднімуться до +30...+34°C.

Загалом в Україні пануватиме суха погода, хоча на півдні та заході можливі локальні короткочасні грозові дощі.

Погода в столичному регіоні 

У найближчі три дні у Києві прогнозується зниження температури. Спека відступить, і температура повітря знизиться до комфортних +25...+29 градусів, хоча місцями все ще може досягати +30.

Однак у неділю та понеділок сильна спека повернеться, і температура знову підніметься до +35 градусів і вище.

Через повернення сильної спеки в Україні поновилися графіки відключення світла. В ДТЕК пояснювали, чому спека так сильно впливає на необхідність економити електроенергію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні