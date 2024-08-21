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Жара в Украине задержится. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Среда 21 августа 2024 14:10
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Жара в Украине задержится. Синоптик дала прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 22 августа, в большинстве областей задержится сильная жара.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины ожидается сильная жара с температурой +33...+38 градусов.

В западных регионах, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях температура снизится до +25...+29 градусов, а на западе местами будет еще прохладнее - +23...+25.

В Сумской и Черниговской областях столбики термометров поднимутся до +30...+34°C.

В целом в Украине будет царить сухая погода, хотя на юге и западе возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

Погода в столичном регионе

В ближайшие три дня в Киеве прогнозируется снижение температуры. Жара отступит, и температура воздуха снизится до комфортных +25...+29 градусов, хотя местами все еще может достигать +30.

Однако в воскресенье и понедельник сильная жара вернется, и температура снова поднимется до +35 градусов и выше.

Из-за возвращения сильной жары в Украину возобновились графики отключения света. В ДТЭК объясняли, почему жара так сильно влияет на необходимость экономить электроэнергию.

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