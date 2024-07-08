"Спека в Україні триватиме довго". В яких регіонах ситуація може бути найскладнішою

Згідно з інформацією синоптиків, сильна спека в Україні триватиме впродовж щонайменше поточного тижня.
РБК-Україна розповідає про прогноз погоди на поточний робочий тиждень, як довго може тривати спека, а також в яких областях України температура повітря може бути найвищою.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж наступних трьох днів в Україні очікується спекотна погода. У південній частині України, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях:
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях впродовж 10-11 липня подекуди надзвичайна спека - до 40 градусів за Цельсієм.
Переважно - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
12 липня температура у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 20-26°, вдень - сильна спека 35-39°.
У Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека - до 40 градусів вище нуля.
На решті території вночі 17-23°, а вдень - до 30-34°.
У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській і Чернівецькій областях - місцями сильна спека 35-36°.
Крім того, впродовж 9-11 липня у більшості регіонів України (крім Запорізької, Херсонської, 9 липня - і більшості західних областей) зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні (ілюстрація: facebook.com/UkrHMC)
За словами метеоролога й синоптика Наталки Діденко, спека в Україні триватиме довго й охопить практично всю територію країни.
Дещо раніше у коментарі РБК-Україна вона пояснювала, що спека переноситься південними повітряними потоками та "підсилюється" антициклоном (областю високого атмосферного тиску), який "функціонує" над Україною та стоїть на заваді проникненню із заходу та півночі атмосферних фронтів, які б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря.
"Коли (буде, - Ред.) відчутне послаблення - поки не видно. За межами ймовірного прогнозу - і цей тиждень, і наступний", - додала експерт.
Погодні умови в Європі станом на 19 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Спираючись на дані Діденко, максимальна температура повітря досягатиме в більшості регіонів України 30-39 градусів за Цельсієм. Місцями можливі навіть температури до 40 градусів за Цельсієм та вище.
Експерт уточнила, що найскладнішою синоптична ситуація буде:
Саме там спостерігатимуться найсильніша спека та дуже висока пожежна небезпека.
Водночас дещо нижчою температура може бути у західних областях.
"Проте це не особливо вплине на загальну картинку - надзвичайна спека очікується повсюди", - визнала синоптик.
Прогноз Діденко щодо спеки (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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