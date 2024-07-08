"Жара в Украине будет длиться долго". В каких регионах ситуация может быть самой сложной

Прогноз на ближайшие рабочие дни

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение следующих трех дней в Украине ожидается жаркая погода. В южной части Украины, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях:

ночью - 20-25°

днем - сильная жара 35-38°

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях на протяжении 10-11 июля местами чрезвычайная жара - до 40 градусов по Цельсию.

Преимущественно - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

12 июля температура в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью 20-26°, днем - сильная жара 35-39°.

В Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара - до 40 градусов выше нуля.

На остальной территории ночью 17-23°, а днем - до 30-34°.

В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской и Черновицкой областях местами сильная жара 35-36°.

Кроме того, в течение 9-11 июля в большинстве регионов Украины (кроме Запорожской, Херсонской, 9 июля - и большинства западных областей) будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине (иллюстрация: facebook.com/UkrHMC)

Как долго продлится жара

По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, жара в Украине будет длиться долго и охватит практически всю территорию страны.

Ранее в комментарии РБК-Украина она объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками и "усиливается" антициклоном (областью высокого атмосферного давления), который "функционирует" над Украиной и препятствует проникновению с запада и севера атмосферных фронтов, которые могли бы принести более прохладный или влажный воздух.

"Когда (будет, - Ред.) ощутимое ослабление - пока не видно, за пределами предполагаемого прогноза - и эта неделя, и следующая", - добавила эксперт.

Погодные условия в Европе по состоянию на 19 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких областях может быть горячее всего

Опираясь на данные Диденко, максимальная температура воздуха будет достигать в большинстве регионов Украины 30-39 градусов Цельсия. Местами возможны даже температуры до 40 градусов Цельсия и выше.

Эксперт уточнила, что самой сложной синоптическая ситуация будет:

на юге Украины

на востоке Украины

в большинстве центральных областей Украины

Именно там будут наблюдаться сильнейшая жара и очень высокая пожарная опасность.

В то же время несколько ниже температура может быть в западных областях.

"Однако это не особо повлияет на общую картинку - чрезвычайная жара ожидается повсюду", - признала синоптик.

Прогноз Диденко насчет жары (скриншот: facebook.com/tala.didenko)