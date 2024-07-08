"Жара в Украине будет длиться долго". В каких регионах ситуация может быть самой сложной

Согласно информации синоптиков, сильная жара в Украине будет продолжаться на протяжении по меньшей мере текущей недели.
РБК-Украина рассказывает о прогнозе погоды на текущую рабочую неделю, как долго может продолжаться жара, а также в каких областях Украины температура воздуха может быть самой высокой.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение следующих трех дней в Украине ожидается жаркая погода. В южной части Украины, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях:
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях на протяжении 10-11 июля местами чрезвычайная жара - до 40 градусов по Цельсию.
Преимущественно - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
12 июля температура в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью 20-26°, днем - сильная жара 35-39°.
В Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара - до 40 градусов выше нуля.
На остальной территории ночью 17-23°, а днем - до 30-34°.
В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской и Черновицкой областях местами сильная жара 35-36°.
Кроме того, в течение 9-11 июля в большинстве регионов Украины (кроме Запорожской, Херсонской, 9 июля - и большинства западных областей) будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине (иллюстрация: facebook.com/UkrHMC)
По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, жара в Украине будет длиться долго и охватит практически всю территорию страны.
Ранее в комментарии РБК-Украина она объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками и "усиливается" антициклоном (областью высокого атмосферного давления), который "функционирует" над Украиной и препятствует проникновению с запада и севера атмосферных фронтов, которые могли бы принести более прохладный или влажный воздух.
"Когда (будет, - Ред.) ощутимое ослабление - пока не видно, за пределами предполагаемого прогноза - и эта неделя, и следующая", - добавила эксперт.
Погодные условия в Европе по состоянию на 19 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Опираясь на данные Диденко, максимальная температура воздуха будет достигать в большинстве регионов Украины 30-39 градусов Цельсия. Местами возможны даже температуры до 40 градусов Цельсия и выше.
Эксперт уточнила, что самой сложной синоптическая ситуация будет:
Именно там будут наблюдаться сильнейшая жара и очень высокая пожарная опасность.
В то же время несколько ниже температура может быть в западных областях.
"Однако это не особо повлияет на общую картинку - чрезвычайная жара ожидается повсюду", - признала синоптик.
Прогноз Диденко насчет жары (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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