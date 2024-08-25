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Спека в Україні поки не спадає: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 26 серпня, в Україні очікується невелика хмарність та без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південних областях вдень посилиться до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, а на півдні до +23.

Вдень температура підніметься до +29 +34 градусів, а у високогір'ї Карпат буде +22 +27. У південних і центральних областях місцями очікується сильна спека до +35 +36 градусів.

Погода в столичному регіоні 

У Києві та Київській області завтра очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі становитиме від +14 до +19 градусів, а вдень +29 +34. У Києві вночі буде +17 +19 градусів, а вдень +31 +33.

 

Спека в Україні

Цього тижня в Україну повернулася спекотна погода, що, за словами енергетиків, може призвести до зростання споживання електроенергії.

Нещодавно в країні були введені обмеження на споживання електрики, а в окремих областях діяли графіки відключення світла в вечірні години. Однак на даний момент ситуація стабілізувалася.

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